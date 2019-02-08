Двое росгвардейцев подорвались на гранате во время учений под Ульяновском

В Ульяновской области двое росгвардейцев получили ранения во время учений Росгвардии на войсковом стрельбище рядом с городом Новоульяновск. 49-летний заместитель руководителя отряда ОМОН - инструктор и 25-летний гвардеец ранены в результате ошибочного броска боевой гранаты. По данным СКР, инструктор находится в тяжелом состоянии.

Занятия по учебно-боевому гранатометанию были плановыми, - пишут ульяновские СМИ. По данным издания "Улпресса", во время выполнения упражнения граната, брошенная одним из омоновцев, упала на бруствер и взорвалась рядом с окопом. Раненым сразу на месте взрыва была оказана первая медпомощь, с полигона их экстренно госпитализировали и прооперировали в больнице.

Для проведения проверки инцидента командующий Приволжским округом войск Росгвардии генерал-полковник Александр Порядин направил на место происшествия специальную комиссию.