После смерти рэпера Госдума может принять закон имени Децла о дефибрилляторах

Смерть Децла может спасти жизни тысячи жизней, если Госдума все же примет закон о дефибрилляторах, считают эксперты. На программе, посвященной Кириллу Толмацкому общественный деятель Надежда Юшкина заявила, что музыканта могла бы спасти стимуляция сердца, будь она сделана во время, еще до приезда скорой помощи.

Именно поэтому необходимо принять закон о дефибрилляторах, который предполагает распространение приборов для электростимуляции сердца во всех общественных местах – в супермаркетах, транспорте, во всех заведениях развлекательного характера. По данным статистики, стимуляция сердца в первые три минуты после остановки гарантирует спасение жизни в 70% случаев, а вот уже по прошествии 10 минут, а если ждать бригаду врачей неотложки проходит гораздо больше времени, то шансы помочь больному человеку уменьшаются до уменьшаются до 10%.

«В Америке применение этих устройств - это нормальная практика и уже очень давно. Я не понимаю, почему в России только сейчас подняли этот вопрос. Пользование дефибрилляторами в нашей стране нужно было ввести еще 20 лет назад, разместить их во всех доступных общественных местах и обучить людей, как ими пользоваться. И начать обучение оказанию помощи пострадавшему с помощью этого устройства еще в школе. Представляете, сколько жизней это сохранило бы?», - задаются вопросом эксперты.

По словам Надежды, законопроект был внесён в Госдуму ещё в прошлом году. Возможно после смерти такого популярного артиста Госдума сможет взяться за рассмотрение законопроекта о дефибрилляторах. Надежда Юшкина даже предложила назвать его именем Децла.