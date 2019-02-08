Названы сроки выступления президента России с посланием Федеральному собранию
8 февраля 2019, 11:19 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня стали известны сроки выступления президента России Владимира Путина с традиционным посланием Федеральному собранию. Данную информацию предоставил осведомленный источник.
Обращение президента Российской Федерации Владимира Путина состоится уже в феврале, передает утром в пятницу, 8 февраля, ТАСС.
Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что глава государства уже приступил к работе над посланием. В Кремле также подчеркнули, что обращение Владимира Путина непременно будет сделано до конца первого квартала 2019 года.