Названы сроки выступления президента России с посланием Федеральному собранию

Сегодня стали известны сроки выступления президента России Владимира Путина с традиционным посланием Федеральному собранию. Данную информацию предоставил осведомленный источник.

Обращение президента Российской Федерации Владимира Путина состоится уже в феврале, передает утром в пятницу, 8 февраля, ТАСС.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что глава государства уже приступил к работе над посланием. В Кремле также подчеркнули, что обращение Владимира Путина непременно будет сделано до конца первого квартала 2019 года.