С 1 марта текущего года комплексы фотовидеофиксации начнут штрафовать автомобилистов за выезд на "вафельницу" на запрещающий сигнал светофора. Данную информацию сегодня утром предоставили в ГАИ.

Предполагается, что данная мера даст возможность существенно улучшить движение транспорта на самых загруженных перекрестках. В часы пик задержки транспорта будут снижены на 15-20 процентов, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Сейчас "вафельница" нанесена на 103 перекрестках, где имеется проблема "запирания". Известно, что к постановлению о нарушении будут прилагаться шесть разных фотографий, а также данные о месте и времени выезда на разметку. Кроме того, будет указываться траектория движения машины.