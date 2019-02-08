Синоптики предупреждают о похолодании в Москве во второй половине февраля

Синоптики предупреждают, что во второй половине февраля в Москву вновь придет похолодание. Соответствующую информацию в пятницу, 8 февраля, предоставил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Метеоролог утверждает, что во второй половине месяца температура воздуха станет более зимней. Он добавил, что в настоящий момент столбики термометров показывают на несколько градусов выше нормы для данного времени года, передает ТАСС.

Отмечается, что в ближайшие дни в Москве будет тепло – около плюс 2 градусов. 13 февраля столбики термометров и вовсе покажут до плюс 5 градусов.

Ранее синоптики сообщали, что в феврале и марте в центральной части России погода будет очень изменчивой.