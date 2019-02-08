Боксер Александр Костромин убит за день до 30-летия

В Белгороде убит спортсмен Александр Костромин. 9 февраля боксеру Александру Костромину исполнилось бы 30 лет. Профессиональный боксер, победитель первенства России был найден мертвым в четверг, 7 февраля, вечером рядом со своим домом в микрорайоне "Улитка".

По данным следствия, на теле мужчины обнаружены следы огнестрельного ранения. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа, - передает ТАСС. По сведениям местных источников, спортсмен был застрелен в спину.

29-летний Александр Костромин выступал в весовой категории до 80 кг. В 2005 году он провел свой первый серьезный поединок, и сразу стал победителем первенства России. В 2014 году Костоомин завоевал золото международного турнира по боксу в Крыму.

Известно, что в последнее время Костромин выступал в одном из частных клубов Белгорода, в котором проводятся бои без правил с участием профессиональных боксеров. Костромин выиграл все три боя в профи. 16 февраля в Риге должен был состояться его четвертый поединок, - сообщает sports.ru.