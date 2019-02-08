Получение повышенных пенсий для родственников погибших военных упростят

Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу поручил упростить получение повышенных пенсий для родственников погибших военных. По поручению главы Минобороны, будут измения в законодательстве о пенсионном обеспечении членов семей погибших военных-участников боевых действий.

«Инициатива Минобороны направлена на уточнение норм действующего законодательства в части установления и индексации размеров выплат вдовам, детям и родителям погибших военнослужащих, для осуществления которых им было необходимо получить судебное решение», — сообщает официальный печатный орган Вооруженных сил России «Красная звезда».

Закон не менялся четверть века. Сейчас порядок этих выплат определяется законом от 1993 года, некоторые положения которого в действующем законодательстве трактуются неоднозначно. В результате в военкоматах советовали семьям погибших военных решать проблемы с выплатами через суд, а иногда и помогали им составить иск. Минобороны намерено устранить разночтения.

Сроки разработки и внесения законопроекта в парламент в Минобороны не уточнили.