Журналистка из Швеции впечатлена российским общественным транспортом

Шведская журналистка Анна-Лена Лаурен впечатлена работой российского общественного транспорта. Анна-Лена Лаурен обратила внимание, что в России даже в Сибири в 40-градусные морозы работает железная дорога, - сообщает kp.ru.

Статья журналистки из Швеции опубликована в газете Dagens Nyheter. Лаурен подчеркнула: "Факт остается фактом: на российский общественный транспорт можно положиться, он работает". По словам иностранки, в России поезда, троллейбусы и поезда метро ходят по графику вне зависимости от условий погоды. Жительница Швеции заметила, как в России "целая армия" рабочих при необходимости убирает снег или сбивает лед в любое время, "даже посреди ночи".

Еще она отметила, что в России многие железнодорожники заняты чисто физическим трудом. "Надеюсь, модернизация никогда не доберется до России в том, что касается контроля состояния железных дорог", - отметила Лаурен.

Кстати, в Канаде в Монреале в начале недели температура воздуха резко сменилась с плюса на минус. Днем было плюс пять и лил дождь. А ночью ударил мороз до минус 17. Одна из канадок рассказала корреспонденту "АН", с каким трудом пришлось добираться до работы.