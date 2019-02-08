Эксперты считают, что ГИБДД вернет себе право проводить техосмотр

Автоэксперты прокомментировали мнение главы Минтранса России Евгения Дитриха по правилам прохождения техосмотра. По мнению министра, правила необходимо ужесточать, а за подделку документов наказывать серьезно.

Правительство изменит правила техосмотра автомобилей

Эксперты не исключают, что техосмотр может вернуться под контроль ГИБДД. С 2011 году техомотр перешел к страховым компаниям и Российскому союзу автостраховщиков (РСА). Президент коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин полагает, что у ГИБДД в последнее время много что отняли, она заинтересована в возвращении хотя бы части, - сообщает "URA.RU".

Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин поддерживает, отмечая, что сейчас любая критика правил прохождения ТО играет на руку дорожной полиции. По мнению Похмелкина, если ТО вернутся к ГАИ, то "опять начнется неразбериха, люди будут тратить кучу нервов, "бюрократии добавится, при этом качество самой услуги вряд ли изменится в лучшую сторону".

По данным агентства, в региональном управлении ГИБДД идея возврата проведения процедуры Госавтоинспекции обсуждается уже давно.