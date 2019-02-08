Вахтовый автобус c шахтерами попал в ДТП в Кузбассе, есть жертвы
8 февраля 2019, 07:56 [ «Аргументы Недели» ]
В Кемеровской области 8 февраля утром произошло крупное ДТП, в результате которого погибли шесть человек - шахтеры. Вахтовый автобус, перевозивший работников шахта "Распадская", съехал с технологической дороги и перевернулся.
По предварительным данным, в автобусе находились 22 человека. Шесть человек погибли, 16 человек пострадали. Все пострадавшие были госпитализированы Инцидент произошел в городе Междуреченске, на разрезе "Распадский". Как передает РЕН-ТВ, автобус упал с обрыва, с высоты порядка 40 метров.
Точные обстоятельства инцидента устанавливаются. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, МЧС, медики.