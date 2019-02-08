Чубайс пожелал “счастливой старости” освобожденному Квачкову

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс прокомментировал освобождение бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова, который отбывал наказание в мордовской колонии по делу об экстремизме.

Суд вынес решение освободить из колонии Владимира Квачкова

7 февраля стало известно, что Зубо-Поляновский районный суд Мордовии вынес решение освободить от исполнения наказания бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова в связи с частичной декриминализацией статьи о возбуждении ненависти ( ч.1 ст. 282 УК РФ.)

В 2005 году Квачков проходил в качестве подозреваемого по делу об организации покушения на Анатолия Чубайса.

Теперь Чубайса одолели вопросами по поводу освобождения Квачкова и он ответил в Facebook: "Журналисты засыпают вопросами - что я думаю по поводу освобождения из заключения полковника Квачкова. Послушайте, дедушке - восьмой десяток, пожелать ему можно только счастливой старости".