Познер признался, что может рано или поздно поверить в существование Бога

Знаменитый журналист Владимир Познер заявил, что может отказаться от атеизма и поверить в Бога. Он подчеркнул, что в жизни бывает всякое, а слова "никогда" и "невозможно" надо употреблять крайне редко.

В эфире программы "Абонент доступен", которая выходит на латвийском интернет-канале mix tv , Познер отметил, что в двадцать лет не мог и подумать о том, чтобы осуждать советский строй, однако впоследствии он это делал. Владимир Владимирович добавил, что считает маловероятным то, что он когда-либо поверит в существование Бога, однако полностью исключить такую возможность не может.