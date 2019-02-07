Адвокат объяснил, почему из законодательства убирают термин «дачный дом»

С 1 января 2019 года в России вступил в силу новый закон, который предполагает устранение таких понятий, как «дачный участок», «дачное строительство» и «дачное хозяйство», оставляя только садовые и огородные участки, сообщает «Российская газета».

По мнению адвоката Тимура Маршани, дачникам не стоит переживать. Об этом пишет НСН.

Дачникам опасаться не стоит. Никаких существенных изменений ожидать не приходится. Это новый термин, который вводится в земельное и градостроительное законодательство, определение частного домовладения. Поэтому ничего серьёзного для дачников это нести не будет. Это новый термин, который будет уже использован и определён законодателем индивидуально применительно к той или иной сфере гражданских правоотношений», — заявил специалист.