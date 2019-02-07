Эксперт по экологии: Выхлопные системы обладают определёнными фильтрами

Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов сообщил, насколько ощутимое влияние на здоровье человека оказывает работа мусоросжигательных заводов.

«Выхлопные системы обладают определёнными фильтрами. Никто от этого не задыхается и не умирает ни в Токио, ни в Париже, ни в Лондоне. Во всех крупных городах мира на заводах стоят специальные установки. Это такая популистская идея – о том, что сжигание мусора всех нас убьёт. Я этого мнения не разделю. Но, в тоже время хочу сказать, что сжигать – это не дешево», - отметил эксперт.

По мнению специалиста, у нас нет столько места, чтобы разместить это всё в порядке захоронения, поэтому нужно сжигать мусор, пишет НСН.

Как ранее писал Ридус, к началу февраля 60 регионов России перешли полностью перешли на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Также 10 субъектов находятся в так называемом «режиме перехода».