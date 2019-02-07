На кого хотят быть похожи студенты дипломатических факультетов России?

На пресс-конференции, которая была посвящена Дню дипломатического работника, выступили декан факультета международных отношений СПБГУ Ирина Новикова, заведующий кафедрой европейских исследований СПБГУ Константин Худолей, а также представитель МИД РФ В Северной столице Владимир Запевалов.

"Учащиеся говорят о своих мыслях, работе, идеалах и тому подобном. Студенты отмечают и активность нашей российской дипломатии, а также огромное уважение к нынешнему главе МИД РФ Сергею Лаврову", - отметила Новикова.

Так, среди студентов-первокурсников периодически проводятся опросы. Об этом пишет ПолитЭксперт.