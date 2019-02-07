Даже невозвратные билеты возвращаются

С 2014 года в России практикуются невозвратные билеты. Они стоят дешевле, но есть большой риск потерять свои деньги в случае невозможности вылета. Но, оказывается, в Воздушном кодексе РФ появилась статья о вынужденном отказе пассажира от перевозки.



Естественно, это возможно только по состоянию здоровья самого пассажира или близкого родственника, совместно летящего, а также в случае смерти близкого родственника. Не позднее чем за 40 минут до вылета самолёта нужно уведомить о невозможности вылета авиакомпанию или агентство, через которое вы покупали авиабилет. И поинтересоваться, какие подтверждающие документы необходимо представить в авиакомпанию. Обычно это больничный лист или справка от врача, в которой прописан запрет на перелёт, смену климатического пояса или постельный режим. После выздоровления нужно представить документы в офис авиакомпании (агентства) или отправить их сканы через форму обратной связи на сайте авиакомпании.



Сложнее вернуть деньги за обратный билет. Например, если в одну сторону вы летите одной компанией, а обратно - другой. В данном случае срок действия больничного листа или справки должен накладываться на дату обратного вылета. Если у вас разные авиакомпании, то за обратный билет деньги могут не вернуть. Особенно это касается длительных путешествий, ведь редко когда больничный открывают больше чем на две недели. Но если авиакомпания одна - проблем не будет. Поэтому в случае неуверенности в своём здоровье не экономьте, покупайте невозвратные билеты в обе стороны только у одной авиакомпании.



