Российские депутаты грозят Google санкциями из-за Крыма

Российские депутаты дали компании Google месяц, на то, чтобы на их картах Крым отображался территорией России. В противном случае зарубежной фирме грозят санкции, пишут «Аргументы недели-Крым».

В четверг в Госдуме прошла встреча представителя Google Марины ЖУНИЧ с председателем комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василием ПИСКАРЕВЫМ, передает «РИА Новости». Депутаты пригрозили обращением в прокуратуру и Роскомнадзор для введения санкций в рамках законов, если за месяц компания не исправит ошибку на своих картах.

Представитель Google уверяет, что причины неверного отображения республики вовсе не политические, а чисто технические. В свою очередь в Думе отметили, что в случае не соблюдения законов будут предприняты меры.

Пока в иностранной компании ссылаются на технические проблемы, но через месяц все должно быть исправлено. Если ничего не изменится, ответ российской стороны не заставит себя ждать, с уверенностью заявил ПИСКАРЕВ.

Ранее сообщалось о неправильном с точки зрения российской стороны отображении Крыма на картах Google. Тогда выяснилось, что в пределах России республика изображена как часть РФ, но если смотреть из-за рубежа, полуостров обозначен как спорная территория.