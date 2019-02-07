В Москве археологи обнаружили еще один старинный клад

На Долгоруковской улице в российской столице археологами найден клад из серебряных и медных монет конца XIX - начала XX века. Об этом сегодня сообщается на официальном портале мэра Москвы. В центре Москвы найден клад из старинных монет

Деньги обнаружили во время раскопок на месте дома, снесенного еще в 60-х годах прошлого века. Предположительно, владелец спрятал их в стене здания в период финансового кризиса, вызванного Первой мировой войной.

Находка состоит из 97 монет, отличающихся по материалу и номиналу. В частности, 36 монет сделаны из меди, еще 59 - серебряные. Общая сумма клада составляет, по подсчетам экспертов, 35 рублей 50.5 копейки.

После процесса реставрации и внимательного изучения московскими нумизматами клад будет передан в один из московских музеев. Не исключено, что монеты пополнят коллекцию одной из выставок, передает АГН "Москва".