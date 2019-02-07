Как ухаживать за кожей лица зимой, рассказал дерматолог

Многие из нас часто сталкиваются зимой с такими проблемами, как сухость кожи, шелушения и высыпания, причем касается это и женщин, и мужчин. Врач-дерматолог напомнил, как ухаживать за кожей.

«Зимой наша кожа особенно уязвима, большинство кожных болезней обостряются. В первую очередь холод провоцирует зимнюю форму псориаза. Чтобы избежать поражений кожи при длительном пребывании на улице, необходимо укрывать открытые участки кожи. Если на коже появляются синюшные припухлости, трещины, зудящие волдыри – необходимо срочно обратиться к дерматологу», - предупредил директор Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии, главный дерматовенеролог и косметолог столичного департамента здравоохранения Николай Потекаев.

Зимой обязательно использовать увлажняющие и смягчающие средства для ухода за кожей. Наносить их следует за 20-30 минут до выхода на улицу, чтобы средство впиталось. Мужчинам следует выбирать гипоаллергенные средства без содержания спирта, лучше всего – после консультации с дерматологом, который оценит состояние кожи и даст необходимые рекомендации.

Кроме того, профессор Потекаев советует обращать внимание на сбалансированность рациона питания: «В зимнее время года не стоит пренебрегать растительными и животными жирами – они помогают коже поддерживать эластичность и сохраняют ее гидролипидную мантию», - приводит слова эксперта РИА Новости.