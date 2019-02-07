"Яблочный садизм" или почему жена Явлинского сидит взаперти?

Пока журналисты разыскивают Кудрина, который уже десять дней как пропал из информационного поля и задаются вопросом – на лыжах в Альпах катается председатель Счётной палаты или после Гайдаровского форума его попросили снизить медиа-активность, Божена Рынска озаботилась судьбой супруги Явлинского. «А почему никто не пишет про то, что однажды исчезла однажды жена Явлинского?», - возмущается скандальная журналистка.

И сама же дает ответ: «А ведь отгадка проста: Явлинский держит свою жену взаперти, внушив ей, что у нее агорафобия и если она покинет квартиру, то у нее случится сердечный приступ или она сойдет с ума. Тем временем, у его 35-летней любовницы уже двое детей и отсутствие каких-либо фобий, благодаря заботе и финансовой поддержке Григория Алексеевича».

Многие считают официальной любовницей Явлинского - Татьяной Ярыгину. "Явлинский ночует у Ярыгиной" - это анонимное откровение несколько дней болталось на официальном сайте "Яблока". Утверждают, что их роман начался еще в 1983 году, когда оба работали НИИ труда. "Она вцепилась в Явлинского железной хваткой", - рассказывают бывшие коллеги.

В окружении считают, что Татьяну Ярыгину Явлинскому послала судьба. Несмотря на внешнюю самоуверенность, Григорий Алексеевич патологически боится принимать самостоятельные решения. Рассказывают, что на посту вице-премьера в правительстве Силаева Явлинский не подписал ни одного распоряжения или приказа. И именно он отказывался входить в какое-либо правительство, выставляя заведомо неприемлемые для Кремля требования. Рядом с решительной Ярыгиной, которая всегда знает, что нужно делать и говорить, вечно сомневающийся Явлинский выглядит вполне прилично.