В Крыму обратились за финансовой поддержкой на новые лифты в правительство РФ

В замене нуждается более двух тысяч лифтов на территории Крымского полуострова. На эти цели необходимо не менее трех миллиардов рублей, которых в республиканском бюджете нет, пишут «Аргументы недели-Крым».

Об этом на выездном заседании в Алуште сообщил глава Крыма Сергей АКСЕНОВ в рамках обсуждения проблемы с лифтами в многоэтажных домах Алушты, о которой доложила начальник инспекции по жилнадзору РК Юлия ЖУКОВА. Она подчеркнула, что при проведении капремонта домов замена лифтов должна быть выполнена в первую очередь.

«Сложная ситуация с лифтами по всем городам. Замена лифтов должна проводиться среди работ капитального характера первоочередно», - сказала она.

В свою очередь Сергей АКСЕНОВ сообщил о том, что власти РК обратились за финансовой поддержкой в правительство России.

«Мы запросили в правительстве РФ поддержку в районе 3 миллиардов рублей. У нас более двух тысяч лифтов надо поменять. Это будет один из вопросов, который мы обсудим на совещании под руководством Дмитрия КОЗАКА. Пока гарантий нет, как только решение будет принято, тогда мы скорректируем и наши планы», - добавил премьер-министр.