Обычные боли в спине сегодня стали абсолютной нормой и на них принято не обращать серьезного внимания. Ничего, само пройдет! Можно же выпить «классную пилюлю», намазать спину бабушкиной мазью, и ты как «новенький». К сожалению, такое отношение к позвоночнику, несомненно, приводит к очень серьезным последствиям! И ошибочно считать, что «эти проблемы» удел пожилых людей! Врачи бьют тревогу: болезни позвоночника «помолодели». Об этом расскажет Ассоциированный профессор Медицинского факультета Латвийского Университета, нейрохирург Игорь Аксикс.

- Доктор, действительно, принято считать, что все проблемы с позвоночником бывают у людей в зрелом возрасте. Но выясняется, что и молодые люди страдают от таких недугов. С чем это связано?

- Я полностью согласен, что болезни позвоночника «помолодели». Эта проблема больших и малых городов. Вы посмотрите, как мы сидим, ходим, едим, спим? Как придется! Молодые люди, извините, не выпускают из рук мобильные телефоны даже на улице! Естественно, чтобы написать смс нужно согнуться. А как мы сидим за компьютером? Согнулись, зажались и сидим так часами. И что из этого может хорошего получиться? Точно скажу – ничего. Вспомните детство своих родителей или даже тех, кому сейчас «50»: игры на свежем воздухе, обязательная небольшая «разминка» в школах между уроками, туристические походы и т.д. Движение, физическая нагрузка была обязательной частью нашей жизни. Да, когда человеку уже к «60», то у многих возникают закономерные, физиологические изменения с позвоночником. И это, действительно, считается нормальным. С возрастом человек «уменьшается» ростом. Происходят естественные изменения с костной системой, с мышцами, и, конечно, с позвоночником. Увы, новые технологии облегчили жизнь обществу, но и внесли свои проблемы. И одна из них – позвоночник.

- Но, мы обычно думаем: « Ой, потянул спину! Ерунда! Само пройдет!» И проходит же!

- До поры. Что такое позвоночник? Это основа всего: от позвоночника отходят нервы, по которым головной мозг руководит работой внутренних органов. А если есть проблемы в позвоночнике, то нервы, которые идут к органам, не могут хорошо «выполнять работу» и, естественно, возникнет сбой в организме. Но человек, порой, не думает о последствиях. К сожалению, многие не обращают внимание на первые «звоночки»: вдруг начало тянуть мышцы спины, появился дискомфорт. И что думает человек? Действительно, пройдет само! Зачем ходить к врачу? И это главная ошибка! Само ничего не пройдет – точно! Дальше будут только усугубляться проблемы.

- А какие проблемы с позвоночником встречаются чаще всего?

- Заболевания позвоночника – патологическое состояние, при котором поражаются разные отделы позвоночного столба. Пожалуй, самые распространенные заболевания – остеохондроз, межпозвоночная грыжа, острый и хронический радикулит.

- Но, остеохондрозом страдает практически каждый второй. И живут себе спокойно. Стоит ли так волноваться?

- Разумеется. Остеохондроз – это хроническое и постоянно прогрессирующее заболевание позвоночника. Более того, остеохондроз – это не только болезнь позвоночника, но и всего организма. Почему? Происходит нарушение кровообращения, нарушение обмена веществ, сбой гормонального фона. А причины развития остеохондроза – сидячая работа, избыточный вес, вредные привычки и т.д. И наша спина перенапрягается и не получает достаточно кислорода, питательных веществ! И начинает стареть. Даже в молодом возрасте.

- А какие первые симптомы, например, межпозвоночной грыжи? С такой проблемой сталкиваются многие люди. Как распознать?

- Нужна только консультация врача! Никогда не занимайтесь самолечением. Это глупо и опасно. Межпозвоночная грыжа – разрыв кольца межпозвоночного диска. Предвестники заболевания могут появиться и в 25 лет в виде постоянной боли в спине. Может возникнуть онемение, слабость мышц. Это зависит от места, где возникла межпозвоночная грыжа. Но хочу обратить внимание на такой момент: недавно я оперировал молодого мужчину с межпозвоночной грыжей и в процессе обследования выяснилось, что у него имеется опухоль. Пришел с одной проблемой, а выяснилась другая. Хорошо, что все обнаружили вовремя и теперь жизни человека ничего не угрожает. Поймите, заболевание позвоночника очень коварны. И они начинают развиваться уже в молодости. Я всегда говорю своим пациентам в зрелом возрасте, что их болезни начались уже в молодости. Кто будет обращать внимание на мимолетную боль или хруст в спине? Кто обратит внимание в молодости на «незначительную» головную боль? Все спишут на погоду или усталость. А это могут быть первые «звоночки».

- Существует же профилактика?

- Двигайтесь! Занимайтесь зарядкой каждый день! Перестаньте есть по ночам, чтобы не набирать вес. Займитесь, наконец, спортом. Двигайтесь, двигайтесь, двигайтесь! Помните, что лечение позвоночника – длительный и сложный процесс. А если возникли проблемы – бегом к врачу! Очень важно распознать болезнь и начать лечение. Будьте здоровы!