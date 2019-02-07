Нечего скрывать, есть чем гордиться. В Сборной раздели олимпийцев ради фото

Нелепая "голая" фотосессия российских олимпийцев в честь юбилея Сочи-2014 возмутила пользователей Сети.

«7 февраля 2014 года в Сочи открылись XXII зимние Олимпийские игры. В честь пятилетнего юбилея домашней Олимпиады Team Russia представляет уникальную фотогалерею Андрея Голованова и Сергея Киврина. Спортсмены, которые прославили нашу страну на тех Играх, и те, кому, возможно, выпадет такой шанс в Пекине-2022. Такими вы их еще не видели!», - гласит надпись на сайте официальном сайте Олимпийской сборной России, где и





размещены обнаженные снимки спортсменов.

«Лучше бы и не видеть вовсе такого позора! Это же дешевый фотошоп», «Это не даже не красиво, не то, что не эротично», «Тут нечем гордиться. Скорее стыдно!», - пишут пользователи в Сети.

Фотографии мало того, что не имеют никакой художественной ценности, поскольку нет никой идеи, тау еще и слеплено все тяп-ляп. На черно-белые снимкам просто наложили обработанные фото Олимпиады, и выглядят они как заплатки, которые начинающий фотошопер наспех накидал поверх пустых листов в руках спортсменов.

Стоило ли так позориться? Ведь у многих любителей спорта, которые увидели эти художества, все же есть чувство вкуса, в отличие от спортивных функционеров.