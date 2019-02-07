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Семейная жизнь за три минуты: в Кувейте пара развелась сразу после женитьбы

7 февраля 2019, 17:01 [ «Аргументы Недели» ]

Семейная жизнь за три минуты: в Кувейте пара развелась сразу после женитьбы
Фото: pixabay.com

Молодожёны из Кувейта побили все рекорды, решив развестись сразу после регистрации брака. Их семейная жизнь стала самой короткой за всю историю государства.

Жених и невеста после свадебной церемонии и хотели бы продолжить семейную жизнь, но их счастью помешала случайность. Невеста споткнулась, а в ответ от жениха вместо слов поддержки получила лишь насмешку. Новоявленный муж даже позволил себе назвать девушку глупой. Первая семейная ссора привела к слезам молодой жены, а затем она и вовсе потребовала развода, благо далеко ходить не нужно.

Всего новобрачные официально пробыли одной семьёй три минуты, передаёт РИА Новости.

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