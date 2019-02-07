Мужская психология: десять тайн за семью печатями

В любой ссоре виноваты оба - данный философский постулат давно известен. А потому вместо поиска виноватых, установления причин и потрясания кулаками "после драки" гораздо разумнее конфликта избежать.

По мнению семейного психолога Наталии Рочевой, все стычки в паре, как правило, необоснованны. И возникают они чаще всего по вине слабого пола, пренебрегающего "секретным оружием" - знанием мужской психологии.

Например, верхом глупости можно назвать обиду дамы на то, что возлюбленный не "считал" значения сорока туманных и завуалированных фраз про желанный подарок: мужчины не понимают намеков...