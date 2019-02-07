Отдельный бокал для Путина: в Сети комментируют встречу президента с учеными

На прошедшей сегодня в Кремле встрече Владимира Путина с молодыми учеными российскому президенту подали отдельный бокал на отдельном подносе. Сеть тут же взорвалась комментариями по этому поводу. Владимир Путин вручил премии Президента молодым ученым

Когда торжественная часть церемонии вручения премий молодым ученым была окончена, гостям мероприятия вынесли напитки. Пользователи сети обратили внимание, что Владимиру Путину вынесли отдельный бокал на отдельном подносе. Запись этого момента опубликована в твиттере.

Неутомимые комментаторы немедленно начали строчить о боязни первого лица российского государства быть отравленным. Но на самом деле все гораздо проще: в бокале президента – прозрачная жидкость, в то время как во всех остальных бокалах, очевидно, шампанское. Это заметно, если внимательно присмотреться, прежде чем начать комментировать. Скорее всего, Владимиру Путину принесли в бокале обычную питьевую воду.