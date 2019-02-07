Губернатор Саратова будет летать на вертолете, пока учителя весь снег не уберут?

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев будет летать на вертолете за 17 миллионов бюджетных денег. ГУ Саратовской области «Транспортное управление» объявило торги на оказание услуг по летно-технической эксплуатации и поддержанию летной годности вертолета Ми-8Т.

А чему удивляться? Чиновнику такого ранга не пристало стоят в пробках, особенно зимой, особенно тогда, когда город завалило снегом так, что по нему не пройти не проехать. В середине января мэр Саратова Михаил Исаев, решил прокатиться по городу на общественном транспорте и не смог. Весь Саратов занесен снегом и решить эту проблему не могут несколько недель, видимо город убирать некому и нечем. Все надежда на учителей, которых в рабочее время выгнали на улицы с мешками и лопатами. Об этом в социальных сетях сообщили преподаватели саратовской школе №95, что мол их «как бесплатную рабсилу используют вместо снегоуборочных машин».

После прямого запрета мэра города, а он лично сказал, что учителя должны учить детей, преподавателей снова выгнали на уборку. "Снова в школе принудили убирать снег в методический день учителей. Никаких заявлений на добровольную чистку снега не было написано, выдернули на улицу во время работы с журналами и документацией. Школа №78. Заводской район. Видимо, директор этой школы на выступлении мэра спал", — сообщил в соцсетях один из жителей города, передает "Версия Саратов".

Саратовский губернатор, видимо, решил, что учителя все же справятся с заданием чиновников, а 17 миллионов бюджетных рублей крайне необходимо потратить на вертолет. Вещь в хозяйстве полезная. Зимой можно передвигаться по городу на вертолете, а летом он вполне сгодится для увеселительных полетов на природу, считает портал compromat.ws.