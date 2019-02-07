Развивать инфраструктуру

В комитете по вопросам строительства и ЖКХ состоялось совещание, на котором парламентарии и представители профильных ведомств обсудили строительство объектов госсобственности Краснодарского края в сфере водоснабжения.

Провел совещание председатель профильного комитета Владимир Лыбанев. Участие в дискуссии приняли его заместители Иван Жилищиков и Батырбий Тутаришев, депутаты Евгения Шумейко и Геннадий Шабунин, а также члены экспертно-консультативного совета.

Развитие инфраструктуры, обеспечивающей жителей края жизненно важным ресурсом, находится на постоянном контроле краевых властей. В рамках соответствующей региональной госпрограммы на строительство объектов водоснабжения предусмотрены серьезные суммы. Тем не менее, по ряду причин процесс проектирования и возведения некоторых коммунальных сооружений стопорится. Профильный комитет Законодательного Собрания не раз поднимал данную проблему на совещаниях с участием представителей органов исполнительной власти. Но ситуация по-прежнему остается серьезной.

- Сегодня нам необходимо уладить вопросы, касающиеся проектирования и госэкспертизы, создать условия для эффективного и оперативного взаимодействия между структурами, отвечающими за процесс строительства объектов водоснабжения и водоотведения, - прокомментировал ситуацию Владимир Лыбанев.

По мнению Батырбия Тутаришева, еще одной проблемой, замедляющей процесс строительства, является некачественная проектная документация, поступающая на госэкспертизу, а также низкое качество применяемых для строительства материалов.

По словам Ивана Жилищикова, каждому ведомству, имеющему отношение к возведению объектов водоснабжения и водоотведения, необходимо более четкое понимание того, когда выходить на конкурс, когда намечать проведение самих строительно-монтажных работ и определять сроки их завершения. В связи с чем необходим четкий план-график реализации работ на объектах.

Среди крупных коммунальных сооружений, где сегодня идет проектирование и новое строительство, были названы Троицкий, Таманский и Ейский групповые водопроводы, а также очистные сооружения канализации «Бзугу» в Сочи.

В ходе дискуссии ее участники согласились с тем, что эффективная реализация программы по водоснабжению и водоотведению на территории Краснодарского края возможна только при постоянном обмене мнениями между региональным департаментом строительства, министерством ТЭК и ЖКХ и ГУП «Кубаньводкомплекс», их постоянном взаимодействии на благо жителей Кубани.

По итогам заседания парламентарии приняли резолюцию, в которой рекомендовали департаменту строительства Краснодарского края, профильному министерству и «Кубаньводкоплексу» принять меры для выполнения в полном объеме мероприятий региональной госпрограммы по строительству объектов водоснабжения и освоения денег, предусмотренных на эти самые мероприятия. Депутаты будут ежемесячно знакомиться с предоставляемыми им сведениями о выполнении мероприятий программы в части строительства объектов госсобственности и контролировать работу в данном направлении.