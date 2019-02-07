Ничтожная претензия

В номере от 10 января этого года вышла статья «Ты хозяин? Пошел вон», в которой рассказывается о новом витке конфликта, развернувшегося между автогонщиками и строительной компанией «Стройинтернейшнл».

История вопроса

Осенью прошлого года в СМИ прокатилась волна публикаций, лейтмотив которых можно обозначить так: застройщик уничтожает турбодром «Белая стрела», чтобы на месте спортивного сооружения возвести жилой микрорайон. Эту информацию активно подхватили в социальных сетях — и волна быстро переросла в цунами. Активисты организовали на трассе круглосуточное дежурство, чтобы не пустить строительную технику.

Однако при более глубоком изучении темы выяснилось, что шум, который подняли защитники турбодрома, имеет совершенно иную тональность. Земля, на которой расположен тот самый турбодром, давно принадлежит компании-застройщику, а гонщики находятся здесь, по сути, на птичьих правах.

Дело было так. Земельный участок площадью 15 гектаров по улице Парусной (микрорайон Гидростроителей) был сдан в аренду Краснодарской городской общественной организации «Федерация технических видов спорта» под строительство трассы для драг-рейсинга. В 2009 году объект ввели в эксплуатацию и организация получила землю в собственность. Потом на развитие понадобились большие деньги, и они были заняты у ООО «Парусный» под залог земли.

Однако что-то пошло не так, долг вернуть не удалось. И 15 июля 2014 года Арбитражный суд города Краснодара по мировому соглашению сторон решил, что земельный участок вместе со всеми строениями переходит в собственность ООО «Парусный» — организации, единственным учредителем которой является ЗАО «Строй Интернейшнл».

Сама же федерация, утратив активы, потеряла смысл и вскоре была ликвидирована в соответствии с требованиями закона.

Гонщиков, по привычке катающихся на трассе, которая не принадлежит федерации, долго не трогали. Но в сентябре — октябре прошлого года в полицию, прокуратуру и администрацию пошли массовые жалобы жителей близлежащих домов на шум и беспорядок. Претензии были перенаправлены собственнику участка — компании «Стройинтернейшнл». Владелец прибыл на место, и оказалось, что на трассе без его ведома несколько лет систематически проводят коммерческие гонки. Когда же попробовал навести порядок на своей земле, поднялся вселенский крик, порой почти переходящий в открытое противостояние гонщиков с законным владельцем участка.

Иском наобум

Активисты автоспорта инициировали возбуждение уголовного дела по факту перехода земли из собственности федерации к застройщику, и с этим вопросом сейчас разбираются правоохранительные органы. Подождем, что они там накопают, но, видится, немного.

А параллельно в суд пошел иск от некоего гражданина О., который заявил о незаконности ликвидации краснодарской Федерации технических видов спорта (ФТВС). Сам же О. заявил, что является учредителем организации и не знал ни о каких операциях с землей, ликвидации ФТВС и так далее. Таким образом он требовал признать расформирование федерации незаконной, и как следствие должны быть пересмотрены все сделки, включая заем под залог.

Суд стал разбираться, и вот что произошло на самом деле.

Гражданин О. действительно являлся учредителем ФТВС. Более того, в феврале 2003 года его единогласно избрали президентом федерации. Свои обязанности он исполнял до 2007 года. Причину же, по которой он лишился своего поста и членства в ФТВС, озвучил один из бывших коллег О. Оказалось, что вышеназванного гражданина летом 2007 года исключили из федерации «в связи с неуплатой членских взносов и поведением, компрометирующим члена общественной организации». По сути, выгнали с позором.

А так как все займы, переоформление земли и прочие процедуры проходили через несколько лет после этого события, гражданин О. и не должен был знать о них. Потому что с того самого собрания он для федерации никто.

Помимо этого веского аргумента были и другие. Например, пропуск всех сроков давности по предъявлению претензий. Но это уже ничего не меняет. В итоге Прикубанский районный суд Краснодара отказал гражданину О. в удовлетворении его иска.

Высока вероятность, что О. пойдет в другие инстанции, чтобы предъявить свои ничтожные претензии. Об этом мы скоро узнаем и сообщим читателям.

Конца не видно

Что-то подсказывает, что судебное разбирательство, о котором мы рассказали, всего лишь один из эпизодов в этом конфликте. Хотя, если рассуждать с правовой стороны, он решается элементарно. Есть собственник земли, который платит за нее налоги и несет ответственность за то, что на ней происходит. В наличии граждане, возомнившие себя владельцами турбодрома, хотя никаких документов, подтверждающих их право, нет. В чем проблема?

Если бы речь шла не о турбодроме, вопросов бы не возникло. Но, видимо, здесь имеются подводные камни в виде… денег. Судите сами: трассой пользуются бесплатно, но входные билеты и участие в гонках покупаются. Куда идут эти деньги? Есть ли в налоговой инспекции информация об организаторах заездов и пополняют ли они казну, как все добропорядочные граждане? Почему гонки проводятся на трассе, которая не имеет лицензии? И наконец, кто будет отвечать, если кто-то пострадает при проведении массовых мероприятий на турбодроме? Вот на эти вопросы наши правоохранительные и контролирующие органы лучше бы ответы поискали. Обещаем: если найдут, обязательно напечатаем.

Пока же получается совершенно вывернутая ситуация: законный владелец собственности не может ею пользоваться, а тот, кто ее захватил, в массовом сознании считается борцом за общее благо. Зачем тогда законы?

«Аргументы недели» продолжают следить за развитием событий.