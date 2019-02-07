Не виновны, но приговорены

Про предпринимателя Александра Пономаренко и его супругу Оксану из Майкопа наша газета писала два года назад. Тогда мы ликовали: супружескую пару, которую незаконно обвинили в вымогательстве, оправдали! Уникальным дело Пономаренко сразу стало еще и потому, что помимо адвокатов в качестве официального защитника их интересы отстаивал, и это впервые на юге России, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Адыгея Владислав Зафесов.

Решение Майкопского городского суда являлось справедливым! Ведь не было и нет состава преступления в действиях супругов Пономаренко. Судья Бислан Тлехурай тщательно и объективно, всесторонне исследовал все материалы уголовного дела, выслушал свидетелей и вынес оправдательный приговор! Что является на самом деле большой редкостью в нашей стране. Если дело доходит до суда, в 99 процентах случаев подозреваемый становится виновным.

Апелляционная жалоба представителей обвинения была удовлетворена на том основании, что в суде первой инстанции не был исследован вопрос о том, самоуправно или нет действовали Пономаренко в ситуации, когда нанятые ими работники похитили более одного миллиона рублей…

В рассмотрении дела Пономаренко в порядке кассации было отказано. И оно вернулось в первую инстанцию, где и было исследовано снова, но теперь, кажется, с изначально избранным обвинительным уклоном.

Стоит еще раз вспомнить о сути дела. Александр и Оксана Пономаренко имеют предприятие малого бизнеса. Это четыре торговые точки в Адыгее, где продается бытовая химия, косметика и другие промышленные товары первой необходимости. Предприниматели обеспечивают работой кроме себя еще около десяти человек, исправно отчисляют в госбюджет значительные средства.

В апреле 2015 года в одном из магазинов Пономаренко была проведена ревизия. Александр Пономаренко выявил большую недостачу в сумме свыше одного миллиона рублей после увольнения одного из его работников, который вел всю бухгалтерскую отчетность. Продавец магазина — Л. в ходе разговора с Александром Пономаренко созналась, что совершила хищение этих средств. Есть аудиозапись, которая заслушивалась и на суде, где зафиксировано признание и раскаяние Л. по поводу присвоения средств супружеской пары Пономаренко. Есть ее письменное объяснение (от 29.04.2015), где она подтверждает, что в течение нескольких лет вместе с Б., который вел бухгалтерскую отчетность по всем магазинам Пономаренко, совершали хищение средств у своих работодателей.

Александр и Оксана Пономаренко сразу же хотели обратиться в правоохранительные органы, но Л. и Б. очень попросили этого не делать и обещали вернуть похищенные средства. А в качестве гарантии того, что они возвратят деньги, предложили заключить нотариально заверенные договоры: гражданка Л. — купли-продажи ее квартиры (при этом она так и оставалась зарегистрированной в ней и продолжала там жить), гражданин Б. — дарения принадлежащей ему половины дома. Стоит отметить, что инициаторами составления нотариально заверенных договоров были именно похитители средств! Нужно сказать и то, что общался с ними на темы возврата украденного в основном Александр, а его супруга вообще не участвовала в этих весьма неприятных разговорах.

Казалось бы, был найден выход, который устроил обе стороны. Тем более Пономаренко не претендовали на единственное жилье своих наемных работников. Для них главным было возвратить похищенные у них немалые деньги (а по некоторым подсчетам, сумма похищенного могла превзойти и два миллиона рублей). Л. работала у Пономаренко еще какое-то время, а потом уволилась по собственному желанию. Ее уходу с работы никто не препятствовал.

Но ровно через неделю после увольнения Л. попавшиеся на преступлении и сознавшиеся в нем работники обратились в ОМВД по городу Майкопу с заявлением о привлечении своих бывших патронов к уголовной ответственности за якобы вымогательство. Для своей защиты ими была избрана тактика нападения с целью избежания заслуженного наказания. Предпринимателей из потерпевших во что бы то ни стало надо было сделать виновными. Пусть даже в том, в чем они повинны не были!

В июне 2015 года сотрудники следственного отдела ОМВД по городу Майкопу возбудили уголовное дело в отношении Александра и Оксаны Пономаренко по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ. Но, по сути, на это не имелось никаких законных оснований. В течение нескольких дней их содержали под стражей, хотя у них дома оставался несовершеннолетний ребенок. Их бизнес оказался под угрозой закрытия. Сотрудники малого предприятия не могли в полном объеме выполнять свою работу, потому что компьютер, в котором содержалась деловая документация, был изъят во время обыска. К тому же незадолго до заключения под стражу Оксана Пономаренко проходила серьезнейшее лечение: у нее был компрессионный перелом позвоночника. И, находясь в ИВС, она фактически несколько суток простояла на ногах из-за непрекращающейся боли.

Адвокатам удалось их освободить, за Александра был внесен залог.

Позже Александр и Оксана Пономаренко написали, конечно же, заявление о возбуждении уголовного дела в отношении обворовавших их Л. и Б. Но доводы Пономаренко не были услышаны. Хотя факт недостачи, выявленный в ходе ревизии в магазине предпринимателей, был подтвержден следствием. Указанный вывод сделан на основе ревизии, проведенной сотрудниками УНП МВД по Республике Адыгея, а также бухгалтерской экспертизой, проведенной на основании постановления следователя. Но следователи, занимающиеся делом Пономаренко, а именно к нему были приобщены отчетные документы по ревизии, почему-то проигнорировали факты, со всей очевидностью доказывающие невиновность супругов. Наоборот, пытались обвинить Пономаренко в фальсификации результатов ревизии. Суду было представлено некое заключение известного в определенных кругах эксперта, на основании которого органами следствия делались выводы о «несоответствии дат нанесения реквизитов в накладных» — о давности изготовления документов. При этом методики, которыми руководствовался данный эксперт при расчетах, как утверждают многие специалисты, придуманы им самим, они никогда не апробировались в судебно-экспертных учреждениях Минюста России. О чем в суд были представлены официальные ответы государственных учреждений, в том числе ФБУ «Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации» (Москва). А также была рецензия (возражение) дипломированного доктора химических наук И. В. Ельцова. Надо отдать должное Фемиде: в судах всех инстанций заключения эксперта были признаны недопустимым доказательством. Но к ним продолжает апеллировать сторона «потерпевших».

В самом начале судебного разбирательства Александр Пономаренко говорил:

— Надеюсь, что суд во всём разберется и примет обоснованное и законное решение. Я не виновен, об этом свидетельствуют материалы, имеющиеся в деле. Это и аудиозаписи, и результаты судебной экспертизы, которая проводилась на основании постановления следственных органов.

Теперь по прошествии стольких лет после начала событий впору супругам впасть в отчаяние. У Оксаны Пономаренко действительно значительно ухудшилось состояние здоровья. Длительная судебная тяжба, да еще при таких обстоятельствах, кого угодно может подкосить!

Но все-таки сторона защиты супругов Пономаренко не теряет надежду.

— Александру Валентиновичу и Оксане Валентиновне Пономаренко приходится доказывать, что они ни в чем не виноваты. Их обвиняют в преступлении, которого они не совершали. Они пострадали от действий своих работников, но почему-то стали обвиняемыми. Мы до сих пор уверены, что против предпринимателей Пономаренко ведется ничем не обоснованное уголовное преследование. Мы надеемся, что суд примет справедливое, законное решение,— говорит защитник Михаил Кривецкий.

И суд в первый раз принял справедливый приговор! Но он потом был отменен. В 2018 году дело Пономаренко снова рассматривалось в Майкопском городском суде. Примечательно, что обвинитель уже на стадии заключительного слова стал настаивать на переквалификации дела — якобы супруги Пономаренко совершили не вымогательство, а просто «покушение на самоуправство» (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 330 УК РФ). Двадцать пятого декабря 2018 года приговор судом был вынесен. И он был обвинительным. В результате за давностью лет дело в отношении Пономаренко прекращено. Конечно, кто-то может сказать, что это лучше, чем длительное заключение. Но, если ты не виновен, какие могут быть «если»? Странно, что в приговоре от 25 декабря 2018 года никак не отражен тот факт, что снова в качестве защитника в судебном процессе участвовал Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Адыгея Владислав Зафесов. Не приняты во внимание и другие очевидные факты невиновности Пономаренко.

В любом случае Пономаренко стоит идти до конца! Ведь приговор, даже такой «щадящий», означает одно: они не смогут добиться правды, не смогут добиться возврата украденного у них, пока не будет восстановлена справедливость!

Адвокат Михаил Кривецкий:

— Александру Валентиновичу и Оксане Валентиновне Пономаренко приходится доказывать, что они ни в чем не виноваты. Их обвиняют в преступлении, которого они не совершали. Они пострадали от действий своих работников, но почему-то стали обвиняемыми.