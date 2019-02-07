Арашуков испугался сокамерника и вспомнил русский язык

Сегодня Мосгорсуд рассматривал жалобу на арест сенатора Рауфа Арашукова. Арестованный сенатор высказал жалобы на плохое содержание в изоляторе Лефортово, внезапно вспомнив русский язык. Сенатор Арашуков не дождался передач от родных и начал есть тюремную еду

Его плохо содержат в Лефортовском СИЗО, пожаловался Рауф Арашуков. Продуктовые передачи от родственников ему не приносят, а от тюремной еды он отказался. Кроме того, в изоляторе Лефортово имеются затруднения для организации встреч подследственного с адвокатом.

Но более всего Рауф Арашуков возмутился тем, что сидит в одной камере с террористом, осужденным на 18 лет. Свое негодование сенатор, ранее заявлявший, что плохо владеет русским языком, высказал без всякого переводчика: «Как я мог с террористом в одной камере оказаться? Я, действующий член Совета Федерации! Я уже трое суток не сплю!», - приводит его слова «МК».

Жалобу на арест члена Совета Федерации Рауфа Арашукова, ранее поданную его адвокатом, Мосгорсуд оставил без удовлетворения. Его пребывание в следственном изоляторе Лефортово продлится как минимум до 30 марта.