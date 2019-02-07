Госпрограммы для развития спорта

Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко провел рабочую встречу с министром спорта Краснодарского края Андреем Марковым.

Участие во встрече также принял председатель комитета ЗСК по физической культуре, спорту, делам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями Александр Поголов. Стороны обсудили перспективы развития спорта на Кубани, направленные на эти цели краевые госпрограммы, вопросы законодательного регулирования в данной сфере.

- Участок работы у вас непростой. Спорт в крае развивается динамично, для многих других субъектов наш регион в этом плане является образцом для подражания. Наряду с профессиональным не менее актуальным видится развитие массового спорта через привлечение населения к занятиям физической культурой. В итоге все это формирует здоровье нации. Задача не только сохранить то, что наработано, но и преумножить. Если в спорте сэкономить сегодня, то уже завтра восполнять будет сложно, – сказал Юрий Бурлачко.

Андрей Марков поделился своим видением того, как должен развиваться кубанский спорт.

- Сейчас в приоритете возведение малобюджетных спортивных комплексов, спортплощадок. Есть определенные препятствия в связи с изменениями в Градостроительном кодексе – прежде всего, это проблема повторной экспертизы уже разработанных проектов, но мы готовы решать этот вопрос во взаимодействии с муниципалитетами, – сказал Андрей Марков.

Спикер ЗСК поручил профильному комитету, возглавляемому Александром Поголовым, также подключиться к этой работе.

- Есть задачи, требующие оперативного решения. При возникновении необходимости мы будем вносить изменения в краевые целевые программы, в бюджет. В этом вопросе и ряде других мы готовы оказывать помощь. Наше с вами взаимодействие – залог того, что мы многое сможем сделать для развития территорий, – подвел итог встречи Юрий Бурлачко.