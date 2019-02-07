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Как получить землю многодетной семье?

7 февраля 2019, 15:26 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Как получить землю многодетной семье?

В краевом парламенте по поручению спикера ЗСК Юрия Бурлачко состоялся «круглый стол» по вопросу внесения изменений в Закон Краснодарского края «О предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности». Речь шла о возможности предоставления земельных участков данной категории граждан на территории иных муниципальных образований Кубани.

Совещание провел заместитель председателя Законодательного Собрания края, возглавляющий комитет по вопросам имущественных и земельных отношений, Сергей Усенко. Участие в обсуждении приняли депутаты ЗСК, приглашенные эксперты, представители исполнительных органов власти и муниципалитетов края, молодые депутаты профильного комитета. - Мы пригласили такой широкий круг участников, чтобы понять, насколько целесообразны и необходимы обсуждаемые изменения, есть ли в них насущная потребность и позволят ли они переломить ситуацию в вопросе предоставления земельных участком многодетным семьям, – отметил, открывая мероприятие, Сергей Усенко. По его словам, в настоящее время на территории отдельных муниципальных образований края сложилась ситуация, связанная с приостановкой предоставления в аренду земель в целях ИЖС в границах населенного пункта гражданам, имеющим трех и более детей, в соответствии с действующим краевым законом. В результате отсутствия свободных земельных участков образовались очереди на их получение. Так, самая сложная ситуация наблюдается в крупных городских поселениях. В 2018 году в г. Краснодаре предоставлено многодетным 22 земельных участка, в то время, как на учете состоит более 3700 семей. В Сочи выделен один участок, а на учете более 3500 семей. В Новороссийске выделили 36 участков, на учете находится более 1500 граждан. И так далее. В целом же по краю потребность в таких участках составляет на сегодняшний день более 20200 единиц. И она продолжает увеличиваться. Для решения этой проблемы администрация Краснодара вышла с предложением в Законодательное Собрание. Предлагается внести изменение в статью 3 Закона от 26.12.2014 № 3085-КЗ, дополнив ее положениями, в соответствии с которыми граждане, имеющие трех и более детей, получают право на предоставление земельных участков не только по месту проживания, но и на территории иных муниципальных образований Краснодарского края, где имеются земельные участки, предназначенные для предоставления в аренду. В ходе обсуждения были высказаны разные точки зрения, замечания и предложения. В итоге участники «круглого стола» сошлись во мнении, что обсуждаемый законопроект не позволит существенным образом улучшить ситуацию в данном вопросе, поэтому его принятие нецелесообразно. Однако

существующая проблема с предоставлением многодетным земли требует поиска иных путей решения. По мнению вице-спикера Сергея Усенко, обсуждаемые изменения преждевременны, что и показала дискуссия.

- Безусловно, тема актуальная и дискуссионная. Комитет поддерживает мнение о том, что в решении данного вопроса не нужно придерживаться только этого инструмента. Нужно искать новые возможности. Одной из них может стать своеобразный «многодетный капитал», который можно использовать только на приобретение жилья или улучшение жилищных условий. Или какие-то иные механизмы. В любом случае нужно искать альтернативные пути, – подвел итог обсуждения Сергей Усенко. Секретарь комитета по вопросам имущественных и земельных отношений Денис Хмелевской поддержал это мнение и добавил, «приняв законопроект, мы дадим многодетным семьям неоправданные надежды на решение их земельных вопросов. На это депутаты пойти не могут».

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