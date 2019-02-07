Обсудили проблемы обманутых дольщиков

Комитет ЗСК по вопросам строительства и ЖКХ под руководством Владимира Лыбанева провел совещание, на котором депутаты, члены экспертно-консультативного совета и представители органов исполнительной власти обсудили положение дел в сфере долевого строительства на территории Краснодарского края и реализацию регионального закона о дополнительных мерах поддержки обманутых дольщиков.

По информации замруководителя краевого департамента по надзору в строительной сфере Павла Кошкина, сейчас в регионе на рынке строительства жилья осуществляют деятельность 344 застройщика по 877 объектам, из них в рамках 214-ФЗ работают 268 застройщиков по 547 многоквартирным домам.

В работе по решению проблемы обманутых дольщиков имеются определенные успехи. Так, в 2018 году 10 объектов исключены из регионального реестра проблемных, в первом квартале 2019 года ожидается исключение из реестра еще четырех объектов. Всего в этом году запланирован ввод в эксплуатацию 12 проблемных объектов.

В результате работы, проводимой департаментом совместно с органами местного самоуправления, сегодня по имеющим инвестиционную привлекательность 23 объектам долевого строительства определены новые застройщики, для застройщиков 7 объектов найдены инвесторы, которые помогут им самостоятельно достроить эти объекты.

Однако проблема долевого строительства продолжает оставаться острой, так как в утвержденном краевом плане-графике осуществления мер по решению проблем включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены на территории Краснодарского края, находятся 72 объекта.

Кроме этого, по 233 жилищным комплексам перенесены сроки ввода в эксплуатацию.

Участники совещания обсудили также вступающие в силу с 1 июля 2019 года изменения в федеральном законодательстве по переходу строительной отрасли на проектное финансирование.

В связи с этим профильный комитет поручил департаменту по надзору в строительной сфере инициировать проведение краевого совещания с застройщиками и банками с целью проведения подготовительной работы по открытию так называемых экскроу-счетов в рамках реализации изменений 214-го Федерального закона.