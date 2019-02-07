Приоритетные цели людей в погонах

Комитет ЗСК по военным вопросам, общественной безопасности, воспитанию допризывной молодёжи и делам казачества подвёл итоги работы в 2018 году.

Его возглавляет Герой России Евгений Шендрик. Заместителем является атаман Таманского отдела Кубанского казачьего войска Иван Безуглый, секретарь комитета – основатель и руководитель «афганских» общественных организаций на Кубани Дмитрий Лебедев, член комитета – руководитель патриотического движения «Держава» Борис Левитский. В отчетном периоде проведено 67 заседаний комитета и рабочих групп, на которых рассмотрено 118 вопросов по основным направлениям деятельности. Их результатом стала разработка 15 правовых актов: двух законов и 13 постановлений. Приоритетные вопросы – увековечение в Краснодарском крае памяти погибших при защите Отечества, правовое регулирование деятельности аварийно-спасательных служб в регионе, призыва граждан на военную службу, патриотическое воспитание молодёжи, развитие кубанского казачества. Одним из значимых вопросов в деятельности комитета стала поддержка инициатив муниципалитетов Кубани по присвоению городам Темрюк, Крымск и Горячий Ключ звания «Город воинской славы». Эти решения были поддержаны на сессиях кубанского парламента. - Эти постановления – наша дань памяти тем, кто сражался и погиб на кубанской земле. Горячий Ключ и Крымск заслужили носить почетное звание «Город воинской славы». Оба города были местами тяжелейших боев, стратегически важными направлениями. И вклад в приближение Великой Победы они внесли немалый, – подчеркнул на сессии председатель ЗСК Юрий Бурлачко. Ещё одним важным направлением в работе комитета стал контроль за организацией и проведением призыва граждан на военную службу. Эта тема обсуждалась на планерном совещании депутатов ЗСК. По его итогам принят ряд конкретных предложений по улучшению материально-технической базы краевого сборного пункта. Соответствующее постановление было принято и на сессии Законодательного Собрания. Также комитет подготовил 24 заключения по проектам федеральных законов, три обращения в органы государственной власти РФ и Краснодарского края, проведено четыре проверки исполнения действующего законодательства в порядке контроля. Велась и другая законотворческая и общественная работа.