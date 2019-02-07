Прокуратура опубликовала результаты проверки «голодных обмороков» школьников

Прокуратура Кемеровской области опубликовала результаты проверки, организованной надзорным ведомством после публикаций СМИ о возможных «голодных обмороках» школьников в Кузбассе.

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Во время проверки в прокуратуру области поступила информация уполномоченного по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрия Кислицына о «голодных обмороках» в школах п. Барзас г. Березовского и с. Пашково Яшкинского района, - сообщается на сайте регионального ведомства.

По данным фактам проведены прокурорские проверки с выходом на место и привлечением специалистов Роспотребнадзора.

В ходе проверок сведения о «голодных обмороках» детей в школах региона не подтвердились.

В городе Березовский проверяющие опрашивали сотрудников школ, школьников и их законных представителей. Во время проверки были изучены журналы регистрации обращений за медицинской помощью. Работники прокуратуры посещали многодетные и малообеспеченные семьи, общались с людьми.

В селе Пашково Яшкинского района школьная медсестра в ходе опроса рассказала, что случаев обращения детей за медпомощью в связи с «голодными обмороками» не было. Жалобы детей, педагогов, родителей по данному вопросу не поступали. Директор и другие работники школы, начальник управления образования, родители учащихся заявили, что дети в «голодные обмороки» не падали.

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