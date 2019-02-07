Австралиец заявил, что является внебрачным сыном принца Чарльза

52-летний австралиец Саймон Доранте-Дэй считает себя внебрачным сыном принца Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз. Мужчина уверен, что Диана знала о его существовании, но не успела рассказать о ребёнке.

Саймон заявил, что он был рождён в апреле 1966 года в графстве Гемпшир, а затем его отдали на усыновление слугам королевы Карен и Дэвиду Дэй. Главным доказательством своего родства с королевской семьёй мужчина считает свою фотографию, сделанную в молодости. Мужчина на снимке очень похож на сына герцогини Корнульской Тома Паркер-Боулза, рождённого в 1974 году.

Но на этом откровения австралийца не заканчиваются, сообщает Мир24. Мужчина также говорит, что покойная принцесса Диана знала о его существовании. По его словам, она даже хотела рассказать о нём широкой общественности, но так и не успела это сделать.