И всё-таки она круглая! Космонавт ответил сторонникам теории плоской Земли

Сергей Крикалев, побывавший в космосе шесть раз, рассказал о своих впечатлениях при виде круглой планеты. Сейчас космонавт занимает должность исполнительного директора по пилотируемым программам в Роскосмосе.

«Оказываясь в космосе, увидев Землю своими глазами, это довольно сильное впечатление. Довольно сильное впечатление увидеть, что Земля все-таки круглая, как бы нас ни убеждали сейчас какие-то отдельные товарищи в социальных сетях, что Земля стоит на слонах, на черепахах и так далее», - вспомнил Крикалев.

Согласно статистике, собранной ВЦИОМ, около 3% россиян убеждены, что земля плоская и имеет форму диска, сообщает РИА Новости. Такое мнение распространено не только в нашей стране, но и во всём мире – приверженцы этой теории даже основали общество плоской Земли.