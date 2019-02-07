Жители Челябинска голосуют против маршруток

Опрос среди жителей Челябинска в социальных сетях провели журналисты сайта «ЧелябинскСегодня». Выяснилось, что 80 процентов респондентов в telegram на вопрос «Убрали бы маршрутки из города?» ответили утвердительно. Пользователи других социальных сетей «ВКонтакте настроены менее решительно: 58 процентов опрошенных пользователей считают, что без маршруток горожанам придется туго. 24 процента опрошенных утверждают, что лучше пользоваться муниципальным транспортом.

Завтра, 8 февраля, в медиахолдинге «Гранада Пресс» состоится заседание «Сигарного клуба», на котором на эту тему выскажутся эксперты.