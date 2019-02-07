Юные боксеры из Карабаша получили перчатки от звезд спорта

Как сообщает агентство Полит74, на встрече со звездами бокса побывали больше ста девочек и мальчиков, которые тренируются в секциях спортивного центра «Металлург». Напомним, этот спортивный объект был построен на средства Русской медной компании в 2017 году. В нем расположены помещения для игровых видов спорта, занятий единоборствами, фитнесом, футболом и уличной гимнастикой. В центре оборудованы удобные раздевалки, душевые, комнаты для тренеров. В «Металлурге» тренируются жители Карабаша всех возрастов, проводятся состязания по разным видам спорта. Уровень оснащенности центра и подготовки карабашских спортсменов высоко оценили гости из Екатеринбурга.