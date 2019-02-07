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Юные боксеры из Карабаша получили перчатки от звезд спорта

7 февраля 2019, 13:24 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Юные боксеры из Карабаша получили перчатки от звезд спорта

В Карабаше состоялся мастер-класс по единоборствам, который провели для юных спортсменов звезды бокса, спортсмены и тренеры Академии единоборств РМК, сообщает пресс-служба компании. Самые активные участники получили в подарок профессиональные боксерские перчатки.  

Как сообщает агентство Полит74, на встрече со звездами бокса побывали больше ста девочек и мальчиков, которые тренируются в секциях спортивного центра «Металлург». Напомним, этот спортивный объект был построен на средства Русской медной компании в 2017 году. В нем расположены помещения для игровых видов спорта, занятий единоборствами, фитнесом, футболом и уличной гимнастикой. В центре оборудованы удобные раздевалки, душевые, комнаты для тренеров. В «Металлурге» тренируются жители Карабаша всех возрастов, проводятся состязания по разным видам спорта. Уровень оснащенности центра и подготовки карабашских спортсменов высоко оценили гости из Екатеринбурга.  

Напомним, Академия единоборств РМК была создана в 2018 году. В ней организована работа десяти секций единоборств, а также проходят соревнования. Академия также является базой для тренировок молодых  и перспективных профессиональных боксеров.  

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