Россияне в Сети учат друг друга экономить

В своём Twitter-аккаунте россиянка с ником Mashawannasay начала опрос, кто какими секретами пользуется, чтобы сэкономить денег. Пользователи Сети быстро подхватили идею и начали делиться всевозможными лайфхаками по экономии.

Методов оказалось масса – начиная от самых простых и заканчивая довольно редкими и интересными. Кто-то рассказал, что не ходит по магазинам на голодный желудок, а кое-кто затем отметил, что за продуктами лучше идти в наушниках со спокойной музыкой, ведь «интенсивная музыка в часы-пик в магазинах влияет на проходимость и спонтанные покупки так же, как и голод». Также пользователи соцсети вспомнили, что во многих магазинах самую дорогую продукцию чаще всего ставят на уровне глаз, а нужные товары размещают в противоположных частях супермаркета.

Наиболее продвинутые комментаторы посоветовали открыть накопительный счёт и переводить туда ежемесячно по 10% от дохода. Также в экономии средств могут помочь различные приложения, подсчитывающие и оптимизирующие расходы пользователя