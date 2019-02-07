Суд вынес решение освободить из колонии Владимира Квачкова

Зубо-Поляновский районный суд Мордовии вынес решение освободить от исполнения наказания бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова в связи с частичной декриминализацией статьи о возбуждении ненависти.

Адвокат Квачкова Андрей Виканов уточнил, что на свободу он выйдет только когда истечет десятидневный срок для обжалования указанного постановления, 19 февраля.

Квачков был осужден за экстремизм и попытку организации вооруженного мятежа. Суд освободил его от наказания в связи с частичной декриминализацией статьи о возбуждении ненависти или вражды, а именно ч.1 ст. 282 УК РФ.

Квачков стал известен общественности в 2005 году, когда он проходил в качестве подозреваемого по делу об организации покушения на Анатолия Чубайса. После 3-летнего заключения Квачков был оправдан. Но на следующий день его арестовали по новому делу – о подготовке вооружённого мятежа. Мосгорсуд приговорил Квачкова к 13 годам лишения свободы. Позднее Верховный суд смягчил приговор до 8 лет.