Учёные узнали, чем пахнут одинокие мужчины

Ученые определили, что запахи холостяков и мужчин, состоящих в отношениях, отличаются. Кроме того, в ходе эксперимента выяснили, что женщины находят более привлекательным запах именно одиноких мужчин.

Необычным экспериментом занялись Мехмет Махмут и Ричард Стивенсон из университета Маккуори в Австралии, передаёт Мир24. Они попросили несколько мужчин в возрасте от 18 до 35 лет отправиться на тренировку в спортзал. После занятий спортом исследователи забрали у испытуемых футболки. Оценить по запаху спортивной одежды привлекательность мужчин рискнули 82 женщины.

Больше всего баллов набрали одинокие мужчины. Учёные уверяют, что это связано с тем, что более сильный и резкий запах холостяков связан с повышенным содержанием тестостерона. Именно таких мужчин женщины расценили как более привлекательных.