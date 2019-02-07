ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ПРИНОСИТ УСПЕХ

Курская компания «Грибная радуга» бизнесмена Александра Удодова, которая производит шампиньоны, за год более чем в два раза увеличила количество рабочих мест, что позволило улучшить ситуацию на региональном рынке труда.

За прошедший год на тепличном комплексе по производству шампиньонов «Грибная радуга» Александра Удодова в Курской области было создано более 300 новых рабочих мест. В начале 2018 года их было 231, а в конце – 572. В марте компания планирует запустить третью очередь производства шампиньонов, что дополнительно создаст еще порядка 300 рабочих мест. «Грибная радуга» вполне соответствуют тренду, который отмечают многие эксперты - импортозамещение позитивно влияет на рынок труда. «Политика импортозамещения, безусловно, повлияла на занятость в лучшую сторону, - говорит Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований. - Это политика одновременного замещения иностранной продукции и поощрения экспорта способствует сохранению и созданию рабочих мест». Импортозамещающие производства, такие как «Грибная радуга» дают людям работу там, где ситуация на рынке труда наиболее тяжелая – на региональном уровне, вдалеке от мегаполисов.

Курское производство шампиньонов было запущено Александром Удодовым летом 2017 года, в мае 2018 года начала работу вторая очередь производства, в июле прошлого года компания произвела 658 тыс. кг шампиньонов и уверенно обогнала конкурентов по объемам производства.

По уровню зарплаты и социальному пакету «Грибная радуга» является одним из наиболее привлекательных предприятий в Курской области. «На комплексе по производству шампиньонов нам удалось сформировать сплоченную команду профессионалов. Высокая зарплата, хороший социальный пакет, позитивный микроклимат в коллективе – поэтому у нас престижно работать. Будем продолжать движение в этом направлении, уверен, что правильно подобранные и мотивированные кадры являются важным элементом успеха компании» - поделился стратегией компании Александр Удодов. Ранее в одном из интервью бизнесмен рассказал, что если отрасль получит господдержку, то за несколько лет возможно полностью отказаться от импорта свежих шампиньонов, существенно снизить цену на продукцию и начать экспортные поставки.

В январе этого года Центр занятости г. Курска и Курского района организовал специальную экскурсию для претендентов на тепличный комплекс, после которого многие из них заполнили анкету для устройства на работу. По словам главного технолога по выращиванию «Грибной радуги» Андрея Бронштейна: "Среди грибных предприятий в России мы платим самую высокую расценку за собранные грибы - то есть нам конкурировать в этом плане на сегодняшний день, наверное, даже и не с кем". Социальный пакет в курской компании Александра Удодова включает оплату больничных листов и отпусков, бесплатный транспорт и спецодежду, оплачиваемые путевки в санаторий для пожилых сотрудников.

Александр Удодов известен как крупный девелопер, ему принадлежат торговые галереи «Гименей» и «Якиманка, 26» в Москве, несколько торговых центров в Московской и Калужской областях. В Краснодарском крае бизнесмен в этом году запускает международный бальнеологический курорт, который сможет принимать ежегодно до 5 тыс. туристов. Александру Удодову также принадлежит крупная логистическая немецкая компания VG Cargo, которая базируется в аэропорту Франкфурт-Хан.