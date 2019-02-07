Бьёт – значит любит: жена не имеет претензий к мужу после нескольких ножевых

В процессе семейной ссоры мужчина схватился за нож и нанёс своей супруге два удара, после чего женщина спокойно отмыла нож от крови и убрала его на место.

Бурные разбирательства между супругами случились а Апатитах Мурманской области, сообщает Lenta.Ru. Мужчина ужарил жену ножом в руку и грудную клетку. Приехавшим полицейским женщина сказала, что заявление писать не будет и претензий к мужу не имеет. Также она отказала и врачам, предлагавшим увезти женщину в больницу. Своё решение пострадавшая объяснила тем, что у мужа слабое здоровье и ему опасно лишний раз волноваться.

Кем же на этот раз были вызваны полицейские и медики, не уточняется. Но стало известно, что врачи скорой помощи – частые гости в этой семье. Женщина регулярно подвергается побоям со стороны своего мужа.