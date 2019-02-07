Как помочь нашей обуви пережить зиму

Если зимняя пара обуви прожила больше одного сезона, ей уже смело можно присуждать награды за стойкость и выдержку. Естественно, для таких рекордных показателей обувь нужно регулярно тренировать. Мы решили узнать у специалистов, как все-таки ухаживать за обувью, чтобы она пережила «химическую зиму». Так же мы нашли несколько народных рецептов из Сети по спасению сапог и ботинок от непогоды и агрессивного воздействия соли и реагентов.

Зимой кожаная обувь теряет первозданный внешний вид, в первую очередь, из-за перепадов температуры. Постоянная смена плюса в помещении на уличный минус делает кожу обуви более уязвимой к промоканию. Изобилие реагентов, впитываясь в незащищенную кожу, разрушает её структуру, разъедает подошву и краску.Различные реагенты имеют разный состав. В их основе, в любом случае, соли – хлорид калия, хлорид кальция или хлорид магния. Иногда вместо реагентов используют хлорид натрия – поваренную соль с песком. Она действует на обувь не менее пагубно, чем тот же хлорид калия.

Учитывая эти факты, эколог Елена Смирнова поделилась с нами своей базовой инструкцией по сохранению обуви в хорошем виде и состоянии в зимний сезон.

Правильно чистим зимнюю обувь

Тёплая мыльная вода прекрасно подходит для очищения зимней обуви из кожи от уличной грязи. А вот с замшей нужно вести себя куда более аккуратно – её чистить лучше с помощью ластика или специальной щёточки из натурального ворса. Соленые пятна от снега желательно убирать как можно быстрее раствором холодной воды и пяти капель уксуса на стакан. Чем чаще вы чистите обувь, тем больше она служит, вне зависимости от сезона и погодных условий. В идеале, протирать её нужно несколько раз в неделю!

Сушка зимней обуви

Не стоит сушить ботинки на батарее – может потрескаться кожа и даже измениться размер обуви. Если вовлекать в процесс сушки обуви радиаторы, камины, электрокамины и любые другие тёплые места, другого эффекта, как от батареи, ждать не стоит. Идеальный метод просушки выглядит так: сначала, почистив обувь, вы протираете её насухо тряпочкой, далее засовываете внутрь бумагу и меняете её каждые 2 часа. А будет ещё лучше, если вы купите специальные колодки.

Как защитить свою обувь

Используйте воск, крем и спрей для обуви разных типов. Спрей поможет нанести на обувь ограждающий от влаги слой, воск защитит все изделие от непогоды. На замшу не жалейте водоотталкивающего спрея. Так же можно приобрести противоскользящие накладки на подошву. Они защитят её от слякоти и повреждений. Заодно и вы поскользнетесь на льду с меньшей вероятностью!

Полировка зимней обуви

Процедуру полировки обуви зимой нужно проводить несколько раз в неделю, чтобы обувь надолго сохранила свой внешний вид и красоту.

Добрались мы и до народных средств из Сети. Гулять так гулять! Интернет-советчики по починке обуви утверждают, что небольшие царапины можно легко ликвидировать самостоятельно с помощью оливкового масла и ватных палочек. Затем потертость нужно протереть содой. Если царапины находятся на подошве или шпильке, лучше всего подойдет вазелин.

Так же нашлись особые ценители касторового масла, рекомендующие смазывать ботинки именно им, с помощью кисточки или хлопчатобумажной ткани. Вместо касторового, кстати, можно использовать льняное масло. Мазать можно только кожаную обувь. С замшей этот способ «не прокатит».

Следующий способ тоже из народных. Но совсем уж экстремальный. Нам предлагают протереть обувь из искусственной кожи кусочком несоленого свиного сала. Такой метод ухода должен защитить обувь от промокания. Для ухода за изделиями из натуральной кожи интернет-советчики наставляют использовать магазинный воск для кожи – необходимо аккуратно промазать все швы. После этой процедуры нашествие снега и реагентов не должны негативно сказаться на зимней обуви.

Долгих лет жизни вашим ботиночкам!