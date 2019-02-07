Прописаться на даче - легко

Внесённые в КоАП поправки не затронут садовые и огородные участки. А вот садоводческие товарищества изменения затронут. Теперь владельцам таких участков позволят строить жилые дома с возможностью прописки в них.

До начала марта будет установлена упрощённая регистрация прав на садовые и жилые дома, сообщает ФБА «Экономика сегодня». Чтобы по всем правилам оформить постройку, нужно будет лишь получить план дома у кадастрового инженера, а затем через МФЦ отправить декларацию в Росреестр.

Решение разрешить владельцам садоводческих участков строить на своей территории жилые дома и регистрировать их как место жительства пришло не случайно. В Госдуме заявили, что россияне всё чаще строят на своих участках дома, пригодные для проживания в любое время года.