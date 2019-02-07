В Минздраве назвали основную причину смертности российских мужчин

Большинство российских мужчин трудоспособного возраста умирают из-за проблем, вызванных алкоголем. Такие данные о смертности россиян сообщила глава Минздрава России Вероника Скворцова.

По данным министра здравоохрнения, две трети российских мужчин (70 %) умирают из-за проблем, спровоцированных употреблением алкогольных напитков.

В интервью радиостанции "Вести ФМ" Скворцова пояснила, что речь идет не только об острых заболеваниях, но и о накопительной алкогольной смертности. Имеются в виде такие заболевания: язвенная болезнь, цирроз, панкреонекроз и гипертоническая болезнь.

Скворцова отметила, что сейчас заметнотснизилась острая смертность от алкоголя, и это связано с усилением контроля за рынком алкогольных напитков и снижением на нем доли некачественного алкоголя.