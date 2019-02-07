В Бразилии сенатор Ана Паула да Силва удивила общественность своим откровенным нарядом. Политик на торжественное официальное мероприятие явилась в красном костюме, а под жакетом коротенький топ с глубоким декольте, - сообщает kp.ru. Наряд бразильского сенатора произвел настоящий фурор в Интернете.

Пользователи ресурса Reddit считают, что никто даже не рассмотрел лица политика, рассматривая ее грудь. "Она это надела, потому что никто не может сказать ей «нет», челюсти остальных лежат на полу, - пошутил один из пользователей", "Честно говоря, я считаю, что эффективный, привлекательный политик - отличный бонус", - пишут в комментариях.

Сама политик Ана Паула да Силва пояснила, что ее наряд - напоминание мужчинам о свободе выбора.