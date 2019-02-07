Мужчина из Екатеринбурга доверился риелтору и лишился квартиры

В Екатеринбурге риелтор дала слабовидящему мужчине на подпись не те документы и в результате стала единственной собственницей квартиры пострадавшего.

Риелтор помогала жительнице Екатеринбурга в продаже квартиры, одним из собственников которой и являлся потерпевший. Узнав, что слабовидящий мужчина владеет ещё одной жилплощадью, риелтор пригласила его в МФЦ для подписания документов. Там она и подсунула ему бумаги, согласно которым стала собственницей квартиры. Помимо договора купли-продажи среди документов находилась и расписка, согласно которой потерпевший якобы получил два миллиона рублей в ходе сделки.

Узнав об обмане, мужчина сразу же обратился в суд, сообщает РИА Новости. Там женщину сочли виновной и приговорили к трём годам лишения свободы в колонии общего режима. Квартира вернулась к законному владельцу.